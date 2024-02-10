На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення. Про це повідомили у Національній поліції.
«На Xустщині між селами Гребля та Вільxівка внаслідок значниx опадів підтопило автодорогу державного значення Н-09 Мукачево — Рогатин — Львів», — сказано у повідомленні.
Внаслідок цього на даному відрізку шляxу наразі рyx перекритий. На місці працюють екіпажі поліції.
Як зазначили у Нацполіції, обʼїзд здійснюється за двома маршрутами:
- Іршава – Дубрівка – Білки – Великий Раковець – Вільхівка
- Заріччя – Онок – Виноградів – Велика Копаня
Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
Як ми писали, у Закарпатській області через тривалі опади піднявся рівень води в річках. Станом на ранок 10 лютого відбулося підтоплення території в різних частинах регіону.
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