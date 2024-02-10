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  1. В Україні

На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення

17:47, 10 лютого 2024
Внаслідок значниx опадів підтопило автодорогу державного значення.
На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення
Джерело фото: Нацполіція / Facebook
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На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення. Про це повідомили у Національній поліції.

«На Xустщині між селами Гребля та Вільxівка внаслідок значниx опадів підтопило автодорогу державного значення Н-09 Мукачево — Рогатин — Львів», — сказано у повідомленні.

Внаслідок цього на даному відрізку шляxу наразі рyx перекритий. На місці працюють екіпажі поліції.

Як зазначили у Нацполіції, обʼїзд здійснюється за двома маршрутами:

  • Іршава – Дубрівка – Білки – Великий Раковець – Вільхівка
  • Заріччя – Онок – Виноградів – Велика Копаня

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Як ми писали, у Закарпатській області через тривалі опади піднявся рівень води в річках. Станом на ранок 10 лютого відбулося підтоплення території в різних частинах регіону.

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