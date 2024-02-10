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У Вінниці врятували чоловіка, який кинувся у крижану воду заради чотирилапого друга

23:59, 10 лютого 2024
Тварину на перетримку забрали до себе рятувальники, поки чоловік у медзакладі.
У Вінниці врятували чоловіка, який кинувся у крижану воду заради чотирилапого друга
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У Вінниці чоловік пірнув у крижану річку аби врятувати свого чотирилапого друга. Про це повідомили у ДСНС України.

Як розповіли рятувальники, до них надійшло повідомлення про те, що поблизу спортивної бази під кригу провалився собака. Вже на місці події, надзвичайники з’ясували, що під час прогулянки вздовж набережної річки, пес вибіг на тонку кригу та провалився. Кинувся на допомогу тварині власник, однак й сам ледь не пішов під воду.

Аби не гаяти жодної секунди для приведення в готовність плавзасобу ДСНС, працівники спортивної бази дали свій човен рятувальникам, які прибули на місце події.  

Чоловіка успішно врятували з водойми. Його обігріли та по прибуттю бригади «швидкої» передали лікарям.

Оскільки власника собаки госпіталізували до медзакладу, тварину на перетримку забрали до себе рятувальники.

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