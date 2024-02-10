В результате российской атаки по Харьковщине погибла прокурор и ее семья

Циническая атака государства-агрессора унесла жизнь семьи с тремя детьми – самому маленькому ребенку было всего 10 месяцев.

Источник фото: facebook.com/pgo.gov.ua

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В результате циничной атаки государства-агрессора по Харькову погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев. Семья оказалась заложником огня внутри своего дома», - рассказали в ОГП.

Женщине было 35 лет, она находилась в декретном отпуске.

Ольга Путятина работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года.

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