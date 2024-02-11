На Киевщине произошел пожар на страусиной ферме

Причина пожара выясняется.

На Киевщине чрезвычайники ликвидировали возгорание на территории страусиной фермы. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

Информация о пожаре поступила после обеда 9 февраля. По прибытию работники ГСЧС установили, что горит административное здание на территории фермы на площади 120 кв.

К ликвидации пожара было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

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