В Киеве автомобиль на летней резине въехал в конструкцию надземного пешеходного перехода

К счастью, никто не травмировался.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В столице на Окружной дороге водитель не справился с управлением автомобиля на летней резине и совершил ДТП. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Так, инспекторы, которые прибыли на вызов о дорожно-транспортном происшествии, увидели автомобиль, что въехал в конструкцию надземного пешеходного перехода.

Выяснив детали аварии, полицейские установили, что на заснеженной проезжей части водитель не справился с управлением. Также оказалось, что на автомобиле установлена летняя резина, которая, к тому же, не отвечает требованиям государственных стандартов.

К счастью, никто не травмировался.

Инспекторы составили на водителя протокол за совершение ДТП и вынесли постановление за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

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