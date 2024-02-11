В Киеве автомобиль на летней резине въехал в конструкцию надземного пешеходного перехода

В столице на Окружной дороге водитель не справился с управлением автомобиля на летней резине и совершил ДТП. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Так, инспекторы, которые прибыли на вызов о дорожно-транспортном происшествии, увидели автомобиль, что въехал в конструкцию надземного пешеходного перехода.
Выяснив детали аварии, полицейские установили, что на заснеженной проезжей части водитель не справился с управлением. Также оказалось, что на автомобиле установлена летняя резина, которая, к тому же, не отвечает требованиям государственных стандартов.
К счастью, никто не травмировался.
Инспекторы составили на водителя протокол за совершение ДТП и вынесли постановление за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.
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