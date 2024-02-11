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Оккупанты запускали «Шахеды»: в Воздушных силах рассказали об отражении ночной атаки

08:42, 11 февраля 2024
В результате боевой работы уничтожено 40 дронов-камикадзе.
Оккупанты запускали «Шахеды»: в Воздушных силах рассказали об отражении ночной атаки
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В ночь на воскресенье, 11 февраля, российские оккупанты запустили для воздушной атаки по Украине 45 дронов-камикадзе типа «шахед». Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силами и средствами ПВО было сбито 40 из них.

Беспилотники противник запускал из районов Балаклава и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

«К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.

Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.

«Шахеды» уничтожили в девяти областях, в частности, в пределах:

  • Киевской,
  • Винницкой,
  • Житомирской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Черкасской,
  • Одесской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской области.

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