Оккупанты запускали «Шахеды»: в Воздушных силах рассказали об отражении ночной атаки

В ночь на воскресенье, 11 февраля, российские оккупанты запустили для воздушной атаки по Украине 45 дронов-камикадзе типа «шахед». Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Силами и средствами ПВО было сбито 40 из них.
Беспилотники противник запускал из районов Балаклава и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
«К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.
Всего в результате боевой работы было уничтожено 40 вражеских дронов.
«Шахеды» уничтожили в девяти областях, в частности, в пределах:
- Киевской,
- Винницкой,
- Житомирской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Черкасской,
- Одесской,
- Днепропетровской,
- Херсонской области.
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