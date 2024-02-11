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  1. В Украине

На границе с Польшей завершается строительство нового пункта пропуска: детали

11:42, 11 февраля 2024
Международный автомобильный пункт пропуска «Нижанковичи – Мальховичи» заработает через полгода.
На границе с Польшей завершается строительство нового пункта пропуска: детали
Фото: Максим Козицкий \ facebook
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На Львовщищах завершают строительство нового пункта пропуска на границе с Польшей — «Нижанковичи – Мальховичи». Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, международный автомобильный пункт пропуска «Нижанковичи – Мальховичи» заработает через полгода. Пока им пользуются только для проезда пустых грузовиков.

Козицкий отметил, что следующим этапом могло бы быть создание пешеходного пункта пропуска. По словам чиновника, польская сторона поддерживает такую идею.

Строительство пункта началось в сентябре 2021 года. Сейчас он уже на завершающем этапе.

Также Львовская ОВА и Подкарпатское воеводство направили в министерства развития обеих стран предложения о строительстве железнодорожного сообщения на КПП «Нижанковичи – Мальховичи». Сейчас ожидают ответа.

Отмечается, что пути на участках «Самбор – Хырев» и «Госграница – Старая – Хырев – Нижанковичи – Госграница» полностью переоборудовали для международных пассажирских или грузовых железнодорожных перевозок. Сейчас рассматривается вопрос о запуске четырех региональных международных поездов, вместимость каждого – 206 пассажиров.

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