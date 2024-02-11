Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

  1. В Україні

На кордоні з Польщею завершується будівництво нового пункту пропуску: деталі

11:42, 11 лютого 2024
Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» запрацює через пів року.
На кордоні з Польщею завершується будівництво нового пункту пропуску: деталі
Фото: Максим Козицький \ facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщищні завершують будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею — «Нижанковичі – Мальховичі». Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» запрацює через пів року. Наразі ним користуються лише для проїзду порожніх вантажівок.

Козицький зазначив, що наступним етапом могло би бути створення пішохідного пункту пропуску. За словами посадовця, польська сторона підтримує таку ідею.

Будівництво пункту розпочалося у вересні 2021 року. Зараз воно уже на завершальному етапі.

Також Львівська ОВА та Підкарпатське воєводство скерували до міністерств розвитку обох країн пропозиції про будівництво залізничного сполучення на КПП «Нижанковичі – Мальховичі». Наразі очікують на відповідь.

Зазначається, що колії на дільницях «Самбір – Хирів» та «Держкордон - Старява - Хирів - Нижанковичі – Держкордон» повністю переобладнали для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень. Зараз розглядається питання щодо запуску чотирьох регіональних міжнародних поїздів, місткість кожного - 206 пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду