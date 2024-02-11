На кордоні з Польщею завершується будівництво нового пункту пропуску: деталі

Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» запрацює через пів року.

Фото: Максим Козицький \ facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщищні завершують будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею — «Нижанковичі – Мальховичі». Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» запрацює через пів року. Наразі ним користуються лише для проїзду порожніх вантажівок.

Козицький зазначив, що наступним етапом могло би бути створення пішохідного пункту пропуску. За словами посадовця, польська сторона підтримує таку ідею.

Будівництво пункту розпочалося у вересні 2021 року. Зараз воно уже на завершальному етапі.

Також Львівська ОВА та Підкарпатське воєводство скерували до міністерств розвитку обох країн пропозиції про будівництво залізничного сполучення на КПП «Нижанковичі – Мальховичі». Наразі очікують на відповідь.

Зазначається, що колії на дільницях «Самбір – Хирів» та «Держкордон - Старява - Хирів - Нижанковичі – Держкордон» повністю переобладнали для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень. Зараз розглядається питання щодо запуску чотирьох регіональних міжнародних поїздів, місткість кожного - 206 пасажирів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.