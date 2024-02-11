У Газі під штаб-квартирою ООН знайшли розвідувальний тунель ХАМАС, — ЗМІ

За словами військових Ізраїлю, електроенергія у тунелі подавалася саме з штаб-квартири ООН.

Армія Ізраїлю знайшла у місті Газа під будівлею штаб-квартири Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) замаскований розвідувальний тунель ХАМАС. Про це повідомляють The Times of Israel, Reuters.

Так, армійські інженери провели репортерів іноземних ЗМІ через тунелі в UNRWA.

Як зазначається, штаб-квартира UNRWA знаходиться в місті Газа, на півночі, у районах, які ізраїльські війська і танки захопили на початку чотиримісячної війни проти правлячого ісламістського угруповання ХАМАС, змусивши сотні тисяч мирних жителів тікати на південь.

Репортери увійшли в шахту поруч зі школою на периферії комплексу ООН і спустилися до викладеного бетоном тунелю. За словами підполковника армії, який проводив екскурсію, 20 хвилин ходьби спекою, вузьким проходом привели їх під штаб-квартиру UNRWA.

Тунель, довжина якого становила 700 метрів, а глибина - 18 метрів, місцями роздвоювався, утворюючи бічні кімнати. Там було офісне приміщення зі сталевими сейфами, які були відкриті і пусті. Також там був кахельний туалет. Одна велика камера була заповнена комп'ютерними серверами, інша - промисловими акумуляторними батареями.

За словами військових Ізраїлю, електроенергія у тунелі подавалася саме з штаб-квартири ООН.

ЦАХАЛ вважає, що це був один з центральних командних пунктів розвідки ХАМАСу, звідки вони керували більшою частиною бою.

ХАМАС евакуювався і перерізав кабелі зв'язку, які проходять крізь підлогу підвалу штаб-квартири UNRWA.

Ізраїльські обстріли і тривалі зимові дощі також могли зіграти певну роль у цьому від'їзді: кілька ділянок тунелю були забиті піском і водою по коліна.

У своїй заяві UNRWA повідомило, що звільнило штаб-квартиру 12 жовтня, через п'ять днів після початку війни, і тому «не може підтвердити або іншим чином прокоментувати» ізраїльську знахідку.

ООН розпочало внутрішнє розслідування, а низка країн-донорів заморозили фінансування через звинувачення Ізраїлю минулого місяця в тому, що деякі з його співробітників одночасно є бойовиками ХАМАСу.

Палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямувати UNRWA, яке забезпечує роботою 13 000 осіб у Секторі Гази і вже багато років є рятівним кругом для населення, що залежить від допомоги. Агентство керує школами, клініками первинної медичної допомоги та іншими соціальними службами, а також розподіляє допомогу, описуючи свою діяльність як суто гуманітарну.

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