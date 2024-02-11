В Газе под штаб-квартирой ООН нашли разведывательный тоннель ХАМАС, — СМИ

По словам военных Израиля, электроэнергия в тоннеле подавалась именно из штаб-квартиры ООН.

Армия Израиля обнаружила в городе Газа под зданием штаб-квартиры Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) замаскированный разведывательный тоннель ХАМАС. Об этом сообщают The Times of Israel, Reuters.

Так, армейские инженеры провели репортеров иностранных СМИ через туннели в UNRWA.

Как отмечается, штаб-квартира UNRWA находится в городе Газа, на севере, в районах, которые израильские войска и танки захватили в начале четырехмесячной войны против правящей исламистской группировки ХАМАС, заставив сотни тысяч мирных жителей бежать на юг.

Репортеры вошли в шахту рядом со школой на периферии комплекса ООН и спустились в выложенный бетоном тоннель. По словам подполковника армии, проводившего экскурсию, 20 минут ходьбы по жаре, узким проходом привели их под штаб-квартиру UNRWA.

Тоннель, длина которого составляла 700 метров, а глубина – 18 метров, местами раздваивался, образуя боковые комнаты. Там было офисное помещение со стальными сейфами, открытыми и пустыми. Также там был кафельный туалет. Одна большая камера была заполнена компьютерными серверами, другая – промышленными аккумуляторными батареями.

По словам военных Израиля, электроэнергия в тоннеле подавалась именно из штаб-квартиры ООН.

ЦАХАЛ считает, что это был один из центральных командных пунктов разведки ХАМАС, откуда они руководили большей частью боя.

ХАМАС эвакуировался и перерезал кабели связи, проходящие через пол подвала штаб-квартиры UNRWA.

Израильские обстрелы и длительные зимние дожди также могли сыграть определенную роль в этом отъезде: несколько участков туннеля были забиты песком и водой по колено.

В своем заявлении UNRWA сообщило, что уволило штаб-квартиру 12 октября, спустя пять дней после начала войны, и потому «не может подтвердить или иным образом прокомментировать» израильскую находку.

ООН начало внутреннее расследование, а ряд стран-доноров заморозили финансирование по обвинению Израиля в прошлом месяце в том, что некоторые из его сотрудников одновременно являются боевиками ХАМАСа.

Палестинцы обвинили Израиль в фальсификации информации с целью запятнания UNRWA, которое обеспечивает работой 13 000 человек в Секторе Газа и уже много лет является спасительным кругом для населения, зависящего от помощи. Агентство управляет школами, клиниками первичной медицинской помощи и другими социальными службами, а также распределяет помощь, описывая свою деятельность как чисто гуманитарную.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.