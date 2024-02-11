Заяви Трампа про загрозу безпеці НАТО служать лише інтересам путіна, – голова Євроради

Шарль Мішель закликає Європейський союз до розвитку автономії.

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Глава Європейської ради Шарль Мішель висловив переконання у необхідності для Європейського союзу негайно розвивати свою стратегічну автономію в контексті висловлювань колишнього президента США Дональда Трампа.

У своєму Twitter Мішель засудив висловлення Трампа, в яких той заявив, що підтримає росію у випадку агресії проти НАТО.

Він підкреслив, що такі безрозсудні коментарі стосовно безпеки НАТО та статті 5 тільки відповідають інтересам російського диктатора володимира путіна. Мішель наголосив, що протягом 75 років Трансатлантичний альянс забезпечував безпеку та процвітання для американців, канадців і європейців.

«Нерозважливі заяви про безпеку НАТО та солідарність статті 5 служать лише інтересам путіна. Вони не приносять у світ більше безпеки чи миру», - відзначив він.

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