Уряд спростив процедуру виплат: як отримати допомогу сім'ям загиблих військових

Уряд мінімізував кількість документів на отримання допомоги сім'ям загиблих воїнів.

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Уряд України прийняв рішення про впровадження змін, спрямованих на прискорення процедури виплат сім'ям загиблих військовослужбовців.

Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, ця ініціатива передбачає скорочення переліку необхідних документів для отримання допомоги від районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тепер для подання заяви потрібні лише копії паспортів повнолітніх членів сім'ї, довідки про реєстрацію місця проживання, копії свідоцтва про шлюб і народження дітей, а також копія довідки про ідентифікаційний код або копія сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

Цей алгоритм має бути введений в найближчому майбутньому. Детальніше про процедуру виплат можна дізнатися з інфографіки.

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