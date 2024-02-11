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Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

  1. В Україні

Уряд спростив процедуру виплат: як отримати допомогу сім'ям загиблих військових

20:46, 11 лютого 2024
Уряд мінімізував кількість документів на отримання допомоги сім'ям загиблих воїнів.
Уряд спростив процедуру виплат: як отримати допомогу сім'ям загиблих військових
Джерело фото: depositphotos.com
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Уряд України прийняв рішення про впровадження змін, спрямованих на прискорення процедури виплат сім'ям загиблих військовослужбовців.

Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, ця ініціатива передбачає скорочення переліку необхідних документів для отримання допомоги від районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тепер для подання заяви потрібні лише копії паспортів повнолітніх членів сім'ї, довідки про реєстрацію місця проживання, копії свідоцтва про шлюб і народження дітей, а також копія довідки про ідентифікаційний код або копія сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

Цей алгоритм має бути введений в найближчому майбутньому. Детальніше про процедуру виплат можна дізнатися з інфографіки.

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