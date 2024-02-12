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  1. В Україні

На Хмельниччині нетверезий водій наїхав на велосипедиста та втік

07:19, 12 лютого 2024
У Хмельницькій області водій у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП зі смертельними наслідками.
На Хмельниччині нетверезий водій наїхав на велосипедиста та втік
Джерело фото: поліція Хмельницької області
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На Хмельниччині поліцейські оперативно викрили і затримали водія, який, будучи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив ДТП з летальними наслідками. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

За даними правоохоронців, 34-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 2101», вчинив наїзд на велосипедиста віком 70 років у місті Полонне. Внаслідок цього потерпілий отримав смертельні травми.

Попереднє тестування водія за допомогою приладу «Драгер» показало перевищення допустимої норми алкоголю в крові у 10 разів. Після скоєння аварії водій залишив місце події, залишивши потерпілого без допомоги.

У результаті оперативних заходів поліції, в рамках плану «Перехват», порушника було виявлено та затримано протягом кількох годин.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, керуючими транспортними засобами у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. За цією статтею Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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