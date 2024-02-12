На Хмельнитчине нетрезвый водитель наехал на велосипедиста и скрылся

В Хмельницкой области водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом.

Источник фото: полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области полицейские оперативно разоблачили и задержали водителя, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП с летальным исходом. Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, 34-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2101", совершил наезд на велосипедиста в возрасте 70 лет в городе Полонное. В результате этого пострадавший получил смертельные травмы.

Предварительное тестирование водителя с помощью прибора "Драгер" показало превышение допустимой нормы алкоголя в крови в 10 раз. После совершения аварии водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшего без помощи.

В результате оперативных мероприятий полиции, в рамках плана "Перехват", нарушитель был обнаружен и задержан в течение нескольких часов.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего. По этой статье Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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