Не мог терпеть жизнь на чужбине: украинец пешком незаконно возвращался домой

Пограничники поймали украинца, который возвращался из Молдовы вне пункта пропуска.

Источник фото: ukrinform

Во время очередного рейда пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь молдавско-украинскую границу вне пункта пропуска. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

По информации, полученной от пограничников, 30-летний мужчина путешествовал пешком в направлении Украины, избегая официальный пункт пропуска. Во время допроса одессит объяснил свои действия тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину.

Согласно законодательству, за незаконное пересечение государственной границы составлен протокол об административном правонарушении. Ожидается, что правонарушитель пройдет соответствующую правовую процедуру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.