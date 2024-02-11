На Полтавщине начали оборудование детских лагерей укрытиями

В Полтавской области обустраивают укрытия в детских летних лагерях за 1 миллион гривен.

Фото иллюстративное

В Полтавской области начали оборудование укрытий в двух детских лагерях за средства в размере 1 миллиона гривен. Об этом сообщает издание "Зміст".

В связи со сложной ситуацией с безопасностью в стране, в 2023 году летние лагеря не принимали детей. Были отказаны в выдаче разрешений на их функционирование, поскольку заведения не соответствовали требованиям безопасности и не имели укрытий.

В Полтавской области ситуация была аналогичная из-за отсутствия бомбоубежищ. Условия военного положения требуют, чтобы укрытия были доступны во всех заведениях, работающих с детьми.

Планируется оборудование укрытия в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Спутник" в Михайловке и спортивном детском учреждении оздоровления и отдыха "Олимпийские надежды" в Сосновке. На территории лагерей планируется возведение хозяйственных построек, в которых будут обустроены простые укрытия.

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