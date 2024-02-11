Польша отреагировала на заявление Трампа о содействии рф в атаках на страны НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши требует обсуждения дальнейших шагов на заседании Кабмина.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна считает, что заявление экс-президента США Дональда Трампа о "поощрении" россии атаковать любую страну-члена НАТО, должно быть обсуждено на заседании Кабмина, запланированном на вторник. Об этом сообщает Onet.

"Даже учитывая условия горячей избирательной кампании в США, ту часть заявления, в которой Дональд Трамп четко сказал, что он даже будет "поощрять" Россию к конфликту и нападению, это пересечение определенных границ, которые никогда нельзя переходить... И угроза невыполнения обязательств по статье 5 НАТО", - сказал Шейна.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что в определенных аспектах Трамп может быть прав.

"В одном он должен быть прав: если Европа не будет больше заботиться о собственной безопасности, если мы приостановим безопасность Европы исключительно благодаря доброй воле и готовности защищать Соединенные Штаты, это может рано или поздно закончиться катастрофой", - заявил Туск.

Премьер отметил, что Европа должна осознать, что Европейский союз не может быть только экономическим и цивилизационным гигантом, и на вопрос обороны она не может оставаться на втором плане.

"У нас на границе горячая война. Мы не можем позволить себе никакого риска как Польша и как Европа", - добавил он.

Напомним, Столтенберг и Белый дом раскритиковали Трампа за угрозы "поощрять" Россию атаковать страны НАТО.

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