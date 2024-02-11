В российском СИЗО умер украинец, обвиненный в шпионаже

РосСМИ сообщили, что украинец умер в тюремной больнице от инсульта еще в декабре.

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В российском следственном изоляторе умер гражданин Украины Виктор Демченко, которого российский режим обвинял в «шпионаже». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию от общества «Мемориал».

Согласно данным Мемориала, в картотеке российского суда обнаружена информация о прекращении дела в связи со смертью Демченко, которого держали в СИЗО Ростовской области.

Российские государственные пропагандистские СМИ, ссылаясь на «источники в правоохранительных органах», сообщили, что Демченко умер в тюремной больнице от инсульта еще 31 декабря.

Виктор Демченко родился и проживал в городе Моспино возле Донецка, который находится под оккупацией рф с 2014 года. Его российский режим обвинил в «шпионаже» и «участии в террористическом сообществе», однако конкретных деталей дела в публичном пространстве нет.

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