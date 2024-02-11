В Винницкой области из-за курения мужчина погиб в горящем доме

В Винницкой области из-за неосторожности во время курения погиб мужчина в собственном доме.

Источник фото: vn.dsns.gov.ua

В Винницкой области в селе Почапинцы Жмеринской общины произошла трагедия из-за халатности при курении, в результате которой погиб 51-летний мужчина. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило к спасателям в 07:11 11 февраля, сообщает Главное управление ГСЧС в Винницкой области.

По прибытию на место происшествия бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил помещение площадью 54 квадратных метра. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни в одной из комнат дома.

Пожар был ликвидирован в 08:07. Для проведения ликвидационных работ ГСЧС привлекли 9 человек личного состава и два спецавтомобиля.

Спасатели призывают граждан соблюдать основные правила пожарной безопасности в быту и беречь собственную жизнь и нажитое имущество.

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