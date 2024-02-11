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Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности

Без учета правил территориальной подсудности – рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн.

Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

  1. В мире

Столтенберг и Белый дом раскритиковали Трампа за угрозы «поощрять» россию атаковать страны НАТО

18:33, 11 февраля 2024
Генсек НАТО заявил, что угрозы Трампа подрывают общую безопасность.
Столтенберг и Белый дом раскритиковали Трампа за угрозы «поощрять» россию атаковать страны НАТО
Источник фото: EPA/UPG
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" россию атаковать любую страну-члена НАТО, которая не выполняет указания по расходам на оборону. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс осудил заявление Трампа, называя его "ужасным" и утверждая, что оно ставит под угрозу национальную безопасность США, сообщает Reuters.

"Поощрять вторжение убийственных режимов в наших ближайших союзников является ужасным и безосновательным. Это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", - заявил Бейтс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отреагировал на заявление Трампа, подчеркивая, что высказывания о недоразумениях между членами альянса относительно взаимоподдержки подорвали общую безопасность. Он отметил, что такие заявления ставят под угрозу жизни американских и европейских солдат.

Столтенберг, который побудил страны-члены увеличить расходы на оборону, сказал, что европейские союзники увеличивают свои военные взносы и "движутся в правильном направлении".

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