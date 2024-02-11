Генсек НАТО заявил, что угрозы Трампа подрывают общую безопасность.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" россию атаковать любую страну-члена НАТО, которая не выполняет указания по расходам на оборону. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс осудил заявление Трампа, называя его "ужасным" и утверждая, что оно ставит под угрозу национальную безопасность США, сообщает Reuters.

"Поощрять вторжение убийственных режимов в наших ближайших союзников является ужасным и безосновательным. Это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", - заявил Бейтс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отреагировал на заявление Трампа, подчеркивая, что высказывания о недоразумениях между членами альянса относительно взаимоподдержки подорвали общую безопасность. Он отметил, что такие заявления ставят под угрозу жизни американских и европейских солдат.

Столтенберг, который побудил страны-члены увеличить расходы на оборону, сказал, что европейские союзники увеличивают свои военные взносы и "движутся в правильном направлении".

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