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Во Львове водитель с признаками наркотического опьянения устроил «гонки» с патрульными

18:52, 11 февраля 2024
Во Львове патрульные устроили погоню и остановили водителя с признаками наркотического опьянения.
Во Львове водитель с признаками наркотического опьянения устроил «гонки» с патрульными
Источник фото: Патрульная полиция Львовской области
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Во Львове патрульные осуществили важное задержание водителя, который не только нарушил правила дорожного движения, но и оказался в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел 11 февраля около 1 часа ночи на проспекте Свободы. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Патрульные остановили автомобиль, который заехал в пешеходную зону. 23-летний водитель оказался под воздействием наркотиков, а также отказался от проверки. На него составили протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановление за отсутствие документов на водительское управление.

Ситуация осложнилась, когда патрульные предупредили мужчину о запрете дальнейшего движения, а он скрылся под прикрытием людей, которые собрались вокруг. Однако полицейские не потеряли пчел, начав преследование беглеца.

В результате полицейские смогли остановить нарушителя за Львовом, где на него составили еще один протокол за управление в нетрезвом состоянии и за невыполнение требований полицейских. При осмотре автомобиля обнаружили zip-пакет с подозрительным веществом, которое было изъято для дальнейшей экспертизы.

Предварительная квалификация события по ч. 1 ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

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