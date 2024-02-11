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  1. В Україні

У Львові водій з ознаками наркотичного сп'яніння влаштував «перегони» з патрульними

18:52, 11 лютого 2024
У Львові патрульні влаштували погоню та зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння.
У Львові водій з ознаками наркотичного сп'яніння влаштував «перегони» з патрульними
Джерело фото: Патрульна поліція Львівської області
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У Львові патрульні здійснили важливе затримання водія, який не лише порушив правила дорожнього руху, але й виявився у стані наркотичного сп'яніння. Інцидент стався 11 лютого близько 1 години ночі на проспекті Свободи. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Патрульні зупинили автомобіль, який заїхав у пішохідну зону. 23-річний водій виявився під впливом наркотиків, а також відмовився від перевірки. На нього склали протокол за керування у нетверезому стані та постанову за відсутність документів на водійське керування.

Ситуація ускладнилася, коли патрульні попередили чоловіка про заборону подальшого руху, а він утік під прикриттям людей, які зібралися навколо. Однак поліцейські не втратили бджіл, розпочавши переслідування втікача.

В результаті поліцейські змогли зупинити порушника за Львовом, де на нього склали ще один протокол за керування у нетверезому стані та за невиконання вимог поліцейських. Під час огляду автомобіля виявили zip-пакет із підозрілою речовиною, яка була вилучена для подальшої експертизи.

Попередня кваліфікація події за ч. 1 ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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