Генсек НАТО заявив, що погрози Трампа підривають спільну безпеку.

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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «заохочуватиме» росію атакувати будь-яку країну-члена НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Представник Білого дому Ендрю Бейтс засудив заяву Трампа, називаючи її «жахливою» і стверджуючи, що вона ставить під загрозу національну безпеку США, повідомляє Reuters.

«Заохочувати вторгнення вбивчих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і безпідставним. Це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку», - заявив Бейтс.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також відреагував на заяву Трампа, наголошуючи, що висловлювання про непорозуміння між членами альянсу стосовно взаємопідтримки підірвали спільну безпеку. Він зауважив, що такі заяви покладають під загрозу життя американських і європейських солдатів.

Столтенберг, який спонукав країни-члени збільшити витрати на оборону, сказав, що європейські союзники збільшують свої військові внески та «рухаються в правильному напрямку».

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