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ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

  1. У світі

Столтенберг та Білий дім розкритикували Трампа за погрози «заохочувати» росію атакувати країни НАТО

18:33, 11 лютого 2024
Генсек НАТО заявив, що погрози Трампа підривають спільну безпеку.
Столтенберг та Білий дім розкритикували Трампа за погрози «заохочувати» росію атакувати країни НАТО
Джерело фото: EPA/UPG
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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «заохочуватиме» росію атакувати будь-яку країну-члена НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Представник Білого дому Ендрю Бейтс засудив заяву Трампа, називаючи її «жахливою» і стверджуючи, що вона ставить під загрозу національну безпеку США, повідомляє Reuters.

«Заохочувати вторгнення вбивчих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і безпідставним. Це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку», - заявив Бейтс.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також відреагував на заяву Трампа, наголошуючи, що висловлювання про непорозуміння між членами альянсу стосовно взаємопідтримки підірвали спільну безпеку. Він зауважив, що такі заяви покладають під загрозу життя американських і європейських солдатів.

Столтенберг, який спонукав країни-члени збільшити витрати на оборону, сказав, що європейські союзники збільшують свої військові внески та «рухаються в правильному напрямку».

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