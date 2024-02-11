На Вінниччині через куріння чоловік загинув у палаючому будинку

На Вінниччині через необережність під час куріння загинув чоловік у власному будинку.

Джерело фото: vn.dsns.gov.ua

На Вінниччині в селі Почапинці Жмеринської громади сталася трагедія через недбалість під час куріння, внаслідок якої загинув 51-річний чоловік. Повідомлення про пожежу у житловому будинку надійшло до рятувальників о 07:11 11 лютого, повідомляє Головне управління ДСНС у Вінницькій області.

За прибуттям на місце події бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив приміщення площею 54 квадратних метри. У ході ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя в одній із кімнат будинку.

Пожежу було ліквідовано о 08:07. Для проведення ліквідаційних робіт ДСНС залучили 9 чоловік особового складу та два спецавтомобілі.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті та берегти власне життя та нажите майно.

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