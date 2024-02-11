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ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

  1. В Україні

У російському СІЗО помер українець, звинувачений у шпигунстві

19:11, 11 лютого 2024
РосЗМІ повідомили, що українець помер в тюремній лікарні від інсульту ще в грудні.
У російському СІЗО помер українець, звинувачений у шпигунстві
Джерело фото: suspilne
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У російському слідчому ізоляторі помер громадянин України Віктор Демченко, якого російський режим звинувачував у «шпигунстві». Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію від товариства «Меморіал».

Згідно з даними Меморіалу, в картотеці російського суду виявлено інформацію про припинення справи у зв'язку зі смертю Демченка, якого тримали у СІЗО Ростовської області.

Російські державні пропагандистські ЗМІ, посилаючись на «джерела у правоохоронних органах», повідомили, що Демченко помер в тюремній лікарні від інсульту ще 31 грудня.

Віктор Демченко народився і проживав у місті Моспине біля Донецька, що перебуває під окупацією рф з 2014 року. Його російський режим звинуватив у «шпигунстві» та «участі в терористичній спільноті», проте конкретних деталей справи у публічному просторі немає.

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