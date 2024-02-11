У російському СІЗО помер українець, звинувачений у шпигунстві

РосЗМІ повідомили, що українець помер в тюремній лікарні від інсульту ще в грудні.

Джерело фото: suspilne

У російському слідчому ізоляторі помер громадянин України Віктор Демченко, якого російський режим звинувачував у «шпигунстві». Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію від товариства «Меморіал».

Згідно з даними Меморіалу, в картотеці російського суду виявлено інформацію про припинення справи у зв'язку зі смертю Демченка, якого тримали у СІЗО Ростовської області.

Російські державні пропагандистські ЗМІ, посилаючись на «джерела у правоохоронних органах», повідомили, що Демченко помер в тюремній лікарні від інсульту ще 31 грудня.

Віктор Демченко народився і проживав у місті Моспине біля Донецька, що перебуває під окупацією рф з 2014 року. Його російський режим звинуватив у «шпигунстві» та «участі в терористичній спільноті», проте конкретних деталей справи у публічному просторі немає.

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