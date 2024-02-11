Польща відреагувала на заяву Трампа щодо сприяння рф в атаках на країни НАТО

Заступник міністра закордонних справ Польщі вимагає обговорення подальших кроків на засіданні Кабміну.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна вважає, що заява екс-президента США Дональда Трампа щодо «заохочування» росії атакувати будь-яку країну-члена НАТО, має бути обговорена на засіданні Кабміну, запланованому на вівторок. Про це повідомляє Onet.

«Навіть враховуючи умови гарячої виборчої кампанії в США, ту частину заяви, в якій Дональд Трамп чітко сказав, що він навіть "заохочуватиме" Росію до конфлікту і нападу, це перетин певних кордонів, які ніколи не можна переходити... І загроза невиконання зобов'язань за статтею 5 НАТО», - сказав Шейна.

У той же час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що у певних аспектах Трамп може мати рацію.

«В одному він має бути правий: якщо Європа не буде більше дбати про власну безпеку, якщо ми призупинимо безпеку Європи виключно завдяки добрій волі та готовності захищати Сполучені Штати, це може рано чи пізно закінчитися катастрофою», - заявив Туск.

Прем'єр наголосив на тому, що Європа повинна усвідомити, що Європейський союз не може бути лише економічним та цивілізаційним гігантом, і на питання оборони вона не може залишатися на другому плані.

«У нас на кордоні гаряча війна. Ми не можемо дозволити собі жодного ризику як Польща і як Європа» – додав він.

Нагадаємо, Столтенберг та Білий дім розкритикували Трампа за погрози «заохочувати» росію атакувати країни НАТО.

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