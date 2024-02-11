Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

  1. У світі

Польща відреагувала на заяву Трампа щодо сприяння рф в атаках на країни НАТО

19:49, 11 лютого 2024
Заступник міністра закордонних справ Польщі вимагає обговорення подальших кроків на засіданні Кабміну.
Польща відреагувала на заяву Трампа щодо сприяння рф в атаках на країни НАТО
Джерело фото: RT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна вважає, що заява екс-президента США Дональда Трампа щодо «заохочування» росії атакувати будь-яку країну-члена НАТО, має бути обговорена на засіданні Кабміну, запланованому на вівторок. Про це повідомляє Onet.

«Навіть враховуючи умови гарячої виборчої кампанії в США, ту частину заяви, в якій Дональд Трамп чітко сказав, що він навіть "заохочуватиме" Росію до конфлікту і нападу, це перетин певних кордонів, які ніколи не можна переходити... І загроза невиконання зобов'язань за статтею 5 НАТО», - сказав Шейна.

У той же час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що у певних аспектах Трамп може мати рацію.

«В одному він має бути правий: якщо Європа не буде більше дбати про власну безпеку, якщо ми призупинимо безпеку Європи виключно завдяки добрій волі та готовності захищати Сполучені Штати, це може рано чи пізно закінчитися катастрофою», - заявив Туск.

Прем'єр наголосив на тому, що Європа повинна усвідомити, що Європейський союз не може бути лише економічним та цивілізаційним гігантом, і на питання оборони вона не може залишатися на другому плані.

«У нас на кордоні гаряча війна. Ми не можемо дозволити собі жодного ризику як Польща і як Європа» – додав він.

Нагадаємо, Столтенберг та Білий дім розкритикували Трампа за погрози «заохочувати» росію атакувати країни НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео