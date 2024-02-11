На Полтавщині почали обладнання дитячих таборів укриттями

У Полтавській області облаштовують укриття у дитячих літніх таборах за 1 мільйон гривень.

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У Полтавській області розпочали обладнання укриттів у двох дитячих таборах за кошти у розмірі 1 мільйона гривень. Про це повідомляє видання «Зміст».

У зв'язку зі складною безпековою ситуацією в країні, у 2023 році літні табори не приймали дітей. Були відмовлені у видачі дозволів на їх функціонування, оскільки заклади не відповідали вимогам безпеки і не мали укриттів.

У Полтавській області ситуація була аналогічна через відсутність бомбосховищ. Умови воєнного стану вимагають, щоб укриття були доступними у всіх закладах, що працюють з дітьми.

Планується обладнання укриття в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Супутник» у Михайлівці та спортивному дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Олімпійські надії» у Соснівці. На території таборів планується зведення господарчих споруд, в яких будуть облаштовані прості укриття.

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