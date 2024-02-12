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  1. В Україні

Не міг терпіти життя на чужині: українець пішки незаконно повертався додому

07:00, 12 лютого 2024
Прикордонники спіймали українця, який повертався з Молдови поза пунктом пропуску.
Не міг терпіти життя на чужині: українець пішки незаконно повертався додому
Джерело фото: ukrinform
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Під час чергового рейду прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути молдовсько-український кордон поза пунктом пропуску. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

За інформацією, отриманою від прикордонників, 30-річний чоловік подорожував пішки в напрямку України, уникаючи офіційний пункт пропуску. Під час допиту одесит пояснив свої дії тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.

Згідно з законодавством, за незаконне перетинання державного кордону складено протокол про адміністративне правопорушення. Очікується, що правопорушник пройде відповідну правову процедуру.

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