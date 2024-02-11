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БП ВС: Неполнота, даже очевидная с точки зрения профессионального судьи, с которой истец обосновал исковые требования, не могут быть основанием для оставления искового заявления без движения и его возвращения

Большая Палата Верховного Суда отменила решение КАС ВС, указав, что чрезмерный формализм в трактовке процессуального законодательства признается неправомерным ограничением права на доступ к суду

Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности

Без учета правил территориальной подсудности – рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн.

Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

  1. В Украине

Правительство упростило процедуру выплат: как получить помощь семьям погибших военных

20:46, 11 февраля 2024
Правительство минимизировало количество документов на получение помощи семьям погибших воинов.
Правительство упростило процедуру выплат: как получить помощь семьям погибших военных
Источник фото: depositphotos.com
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Правительство Украины приняло решение о внедрении изменений, направленных на ускорение процедуры выплат семьям погибших военнослужащих.

Как сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, эта инициатива предусматривает сокращение перечня необходимых документов для получения помощи от районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Теперь для подачи заявления нужны только копии паспортов совершеннолетних членов семьи, справки о регистрации места жительства, копии свидетельства о браке и рождении детей, а также копия справки об идентификационном коде или копия страницы паспорта с отметкой о его отсутствии.

Этот алгоритм должен быть введен в ближайшем будущем. Подробнее о процедуре выплат можно узнать из инфографики.

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