Правительство упростило процедуру выплат: как получить помощь семьям погибших военных

Правительство минимизировало количество документов на получение помощи семьям погибших воинов.

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Правительство Украины приняло решение о внедрении изменений, направленных на ускорение процедуры выплат семьям погибших военнослужащих.

Как сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, эта инициатива предусматривает сокращение перечня необходимых документов для получения помощи от районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Теперь для подачи заявления нужны только копии паспортов совершеннолетних членов семьи, справки о регистрации места жительства, копии свидетельства о браке и рождении детей, а также копия справки об идентификационном коде или копия страницы паспорта с отметкой о его отсутствии.

Этот алгоритм должен быть введен в ближайшем будущем. Подробнее о процедуре выплат можно узнать из инфографики.

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