Зеленський заявив про стратегічний курс на розвиток радіоелектронної боротьби

Зеленський назвав РЕБ пріоритетом для національної безпеки України у 2024 році.

Джерело фото: patrioty.org.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про намір країни розвивати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту регіонів від дронів, визначивши це як один із головних пріоритетів у 2024 році. Про це від розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, він отримав огляд ситуації на фронті та звіти від військових, а також представників МВС, ДСНС та регіональних влад щодо діяльності протиповітряної оборони.

«Від початку року й по цей час збито вже 359 «Шахедів». Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита - це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це - один із ключових пріоритетів року», - підкреслив Зеленський.

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