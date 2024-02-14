Не розминувся з вантажівкою: у Києві затримали нетверезого керманича

Поліцейські Києва затримали п’яного водія, який вчинив ДТП у Деснянському районі.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві поліцейські затримали п’яного водія, який вчинив ДТП у Деснянському районі міста. Згідно з інформацією з пресслужби поліції, 36-річний чоловік керував автомобілем марки "Citroen" у стані алкогольного сп’яніння та врізався у припаркований на узбіччі дороги вантажний автомобіль із автоцистерною. Унаслідок цього зіткнення постраждав пасажир легковика.

До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Милославській у Деснянському районі. На місце події вирушили слідчі з розслідування ДТП.

Під час документування аварії правоохоронці встановили, що водій автомобіля марки "Citroen" перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, показник алкометра становив 1,51 проміле. 36-річний чоловік був затриманий поліцейськими в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з інформацією від прокуратури, водія попереджено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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