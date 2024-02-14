Вбив та спалив тіло колишньої дружини: суд підтвердив вирок

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок мешканцю Київщини, який вбив, розчленував та спалив тіло колишньої дружини. За принципової позиції прокурорів, чоловіка визнано винним у цьому жахливому злочині і засуджено за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Під час судового процесу прокурори довели, що у лютому 2021 року чоловік наніс колишній дружині множинні удари кулаками в голову, що призвело до втрати свідомості жінки. Після цього він відрізав їй голову, кінцівки та розчленував тулуб, а потім протягом чотирьох днів спалював частини тіла у грубі на території їхнього спільного домоволодіння.
Суд першої інстанції засудив вбивцю до 15 років позбавлення волі. Позов обвинуваченого було оскаржено в апеляційному порядку, однак після розгляду доказів сторін апеляційний суд підтримав позицію прокуратури і залишив вирок без змін.
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