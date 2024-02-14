Вбив та спалив тіло колишньої дружини: суд підтвердив вирок

Суд підтвердив вирок у справі про жорстоке вбивство, винний залишиться за ґратами.

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок мешканцю Київщини, який вбив, розчленував та спалив тіло колишньої дружини. За принципової позиції прокурорів, чоловіка визнано винним у цьому жахливому злочині і засуджено за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Під час судового процесу прокурори довели, що у лютому 2021 року чоловік наніс колишній дружині множинні удари кулаками в голову, що призвело до втрати свідомості жінки. Після цього він відрізав їй голову, кінцівки та розчленував тулуб, а потім протягом чотирьох днів спалював частини тіла у грубі на території їхнього спільного домоволодіння.

Суд першої інстанції засудив вбивцю до 15 років позбавлення волі. Позов обвинуваченого було оскаржено в апеляційному порядку, однак після розгляду доказів сторін апеляційний суд підтримав позицію прокуратури і залишив вирок без змін.

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