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На Тернопільщині керівник апарату суду погрозами змушував суддю прийняти справу до розгляду

16:14, 14 лютого 2024
Суддя заявила, що кримінальна справа не була розподілена належним чином і повідомила про інцидент у Вищу раду правосуддя.
На Тернопільщині керівник апарату суду погрозами змушував суддю прийняти справу до розгляду
Будівля Заліщицького районного суду. Джерело фото: ТУ ДСА у Тернопільській області
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Черговий неприємний для судової влади інцидент стався у Заліщицькому районному суді Тернопільської області.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Заліщицького районного суду Валентина Шевчук, у провадженні суду знаходилася кримінальна справа за обвинуваченням місцевого мешканця у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Ухвалою Заліщицького райсуду від 26 травня 2023 року обвинуваченого було звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з каяттям, а кримінальне провадження було закрите.

Втім, 20 вересня 2023 року Тернопільський апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції.

2 жовтня кримінальна справа за ч. 2 ст. 367 КК повернулася в Заліщицький райсуд для нового розгляду, і була розподілена на суддю Валентину Шевчук.

Однак, 3 листопада до Заліщицького райсуду надійшла інформаційна довідка про результати проведення позапланової перевірки (контрольних заходів) в частині дотримання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу під час внесення відомостей про справи, що надійшли на розгляд суду.

Як повідомила Валентина Шевчук, у довідці було констатоване порушення вимог Положення про автоматизовану систему документообігу та Інструкції з діловодства під час проведення автоматизованого розподілу кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 КК.

16 січня 2024 року збори суддів Заліщицького райсуду прийняли рішення про скасування реєстраційного запису статистичної картки кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 КК та внесення змін до реєстру даних статистичної картки, з зазначенням єдиного унікального номеру справи.

Втім, як повідомила суддя, керівник апарату Заліщицького райсуду затягнув з виконанням рішення зборів суддів і виніс розпорядження щодо внесення змін до реєстраційних даних обліково-статистичної картки кримінального провадження лише 19 січня.

При цьому, за даними Валентини Шевчук, було допущене нове порушення – хоча зміна єдиного унікального номера кримінального провадження і відбулася, але всупереч рішенню зборів суддів реєстраційну облікову-статистичну картку кримінального провадження скасовано не було.

22 січня Валентина Шевчук передала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК для проведення повторного автоматизованого розподілу.

Однак, як повідомила суддя, керівник апарату суду відмовився провести повторний автоматизований розподіл справи, при цьому тричі, у грубій формі, заявив про те, що саме Валентина Шевчук повинна розглядати справу.

23 січня суддя знов звернулася до керівника апарату суду з повідомленням про необхідність розподілу кримінального провадження. Втім, як зазначила Валентина Шевчук, керівник апарату знову відмовив їй у грубій формі та повідомив, що «все вже вирішено».

«Вказані дії керівника апарату суду є проявом неповаги до мене як судді, спрямовані на здійснення незаконного впливу та неправомірного схиляння мене прийняти до розгляду кримінальне провадження, яке не розподілено у встановленому порядку, чим підривається авторитет Заліщицького районного суду», - повідомила Валентина Шевчук у ВРП.

Також суддя зазначила, що дії керівника апарату, на її думку, спрямовані на затягування розгляду кримінального провадження про обвинувачення громадянина за ч. 2 ст. 367 КК.

Тепер у ситуації в Заліщицькомй райсуді спробує розібратися Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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