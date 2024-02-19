Владимирский рынок в Киеве сейчас отключен от водоснабжения – КГГА

На улице Антоновича произошло повреждение трубопровода.

В Киеве 19 февраля в 12.15 на улице Антоновича произошло повреждение на водопроводной магистрали диаметром 200 мм. Об этом сообщили в КГГА.

«В настоящий момент отключен от водоснабжения Владимирский рынок.

Для ликвидации повреждения необходимо частично перекрыть одну полосу проезжей части», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в настоящее время проводятся ремонтные работы.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

Как мы писали, в субботу из-за повреждения водопровода частично ограничивали движение на углу двух улиц. Водоснабжение было отключено в 17 жилых домах.

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