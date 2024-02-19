Володимирський ринок у Києві наразі відключено від водопостачання – КМДА

На вулиці Антоновича сталось пошкодження трубопроводу.

У Києві 19 лютого о 12:15 на вулиці Антоновича сталось пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 200 мм. Про це повідомили у КМДА.

«Наразі відключено від водопостачання Володимирський ринок.

Для ліквідації пошкодження необхідно частково перекрити одну смугу проїжджої частини», - сказано у повідомленні.

Також зазначено, що наразі проводяться ремонтні роботи.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Як ми писали, у суботу через пошкодження водопроводу частково обмежували рух на розі двох вулиць. Водопостачання біло відключене у 17 житлових будинках.

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