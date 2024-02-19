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Денис Малюська про мобілізацію людей із судимістю: ризиковано давати автомат – давайте дамо лопати

15:04, 19 лютого 2024
Малюська підкреслив, що засуджені за порушення ПДР або корупційні злочини не можуть становити загрози для побратимів.
Денис Малюська про мобілізацію людей із судимістю: ризиковано давати автомат – давайте дамо лопати
Джерело фото: Денис Малюська / Facebook
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В Україні на сьогодні налічується близько 50 тисяч осіб, які мають судимість, але не перебувають за гратами. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону. За його словами, вони є безпечними і можуть захищати Батьківщину. Складніша історія — це ті, хто перебуває за гратами. Їх менше, але так само мова йде про тисячі громадян, які готові захищати свою Батьківщину.

Коментуючи пов’язані з цим ризики, Міністр зазначив, що процедура перевірки таких осіб не буде тривалою.

«Це точно не займе багато часу, тому що у нас вже зараз кожен з них проходив тестування на визначення ризикованості того, що вони вчинять повторний злочин. Мін’юст готовий поділитись інформацією з ТЦК, Збройними Силами, поділити таких людей за категоріями скоєних злочинів», — зазначив Міністр.

Малюська підкреслив, що засуджені за порушення правил дорожнього руху або корупційні злочини не можуть становити загрози для побратимів.

До того ж в армії потрібні не лише бійці на передовій, а й ті, хто забезпечує боєздатність армії.

«Не хочете, чи не можемо, чи ризиковано давати автомат – давайте дамо лопати», - наголосив Малюська та зазначив, що для кожного знайдеться робота.

Раніше ми писали, що Денис Малюська пропонує мобілізувати засуджених на рівні з іншими.

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