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Водія, який кілька разів сів за кермо у стані сп’яніння, позбавили права керування на 5 років, але він не погодився: що вирішив суд

19:43, 19 лютого 2024
В апеляційній скарзі чоловік вказував на те, що в матеріалах справи відсутні докази його перебування за кермом, а місцевий суд розглянув справу без його участі.
Водія, який кілька разів сів за кермо у стані сп’яніння, позбавили права керування на 5 років, але він не погодився: що вирішив суд
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Рівненський апеляційний суд підтримав рішення місцевого суду про позбавлення водія права керування транспортними засобами на 5 років. Та стягнення із адмінправопорушника штрафу в розмірі 40 800 гривень. Ці кошти надійдуть у дохід держави. Про це повідомляє пресслужба суду.

Двічі упродовж року 24-річний мешканець Рокитнівського району потрапляв у поле зору правоохоронців на своїй ВАЗівці «2105». Й обидва рази чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У грудні 2022 року місцевий суд визнав його винним за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) та застосував до нього санкцію цієї статті — 17 000 гривень штрафу з позбавленням керування транспортними засобами впродовж року.

У квітні 2023 року патрульні поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2105», яким керував цей же мешканець Рокитнівщини. Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол, але вже за ч.4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права).

За чотири дні до завершення дії постанови суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, 24-річного водія знову зупинили працівники поліції. І хоча чоловік відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою спеціальних технічних засобів як на місці зупинки, так і в спеціалізованому медичному закладі, на нього склали два протоколи: за ч.2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне порушення частин 2-4 протягом року).

Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні адміністративних правопорушень за обома статтями та стягнув штраф у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років, без оплатного вилучення транспортного засобу.

Не погодившись із рішенням суду, чоловік оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі вказував на те, що в матеріалах справи відсутні докази його перебування за кермом, а місцевий суд розглянув справу без його участі, що порушило його право на захист, тому просив скасувати оскаржуване рішення, а провадження у справі закрити.

Апеляційний суд відмовив апелянтові у задоволенні його апеляційної скарги.

Досліджений судом відеозапис з нагрудних відеокамер працівників поліції відображає із достатньою повнотою обставини, за яких патрульні пропонували порушникові пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння, і його відмову.

Відеоматеріали також підтверджують факт керування 24-річним чоловіком автівкою «ВАЗ 2105», що спростовують його заперечення про перебування за кермом у той вечір.

Не заслуговують на увагу й покликання чоловіка на те, що суд попередньої інстанції розглянув справу без його участі, що нібито позбавило його права надати суду свої доводи та заперечення стосовно обставин інкримінованих йому правопорушень.

У ч.2 ст. 286 КУпАП визначені категорії справ про адміністративні правопорушення, при розгляді яких присутність особи, що притягується до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. До такої категорії ця справа не належить.

З огляду на зазначене вище, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку, що відсутність скаржника при розгляді справи не вплинула на правильність висновків суду першої інстанції. Тому оскаржувану постанову апеляційний суд залишив без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення.

Це рішення є остаточним й оскарженню не підлягає, а застосування такого суворого стягнення допоможе запобігти вчиненню нових правопорушень.

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