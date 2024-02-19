Чехія розглядає введення мит на імпорт з України: що це означає для сільського господарства

У Чехії домовилися про систему депозитів на сільськогосподарську продукцію з України.

Джерело фото: ukranews.com

Представники політичних партій Чехії, включаючи опозиційні, разом з аграрною палатою країни, уклали домовленість про можливе введення мит у формі депозитів, які повертаються, на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомляє Radio Prague International.

За угодою, імпортерам будуть повертатися депозити в разі відправлення зерна з Європейського Союзу на ринки третіх країн. Представники аграрної палати Чехії вважають, що такий крок може допомогти вирішити проблему зниження конкурентоспроможності чеських фермерів через імпорт аграрної продукції з України.

У той же час, в матеріалі зазначається, що Європейський Союз проведе переговори щодо нової форми угоди про вивезення українського зерна на європейський ринок до середини 2024 року.

Аграрна палата висловила погляд, що необхідно вирішити проблему, яка виникає через те, що зерно з України потрапляє на європейський ринок, а не в інші країни. Місцеві фермери опиняються у невигідному положенні порівняно з українськими виробниками, оскільки вони не зобов'язані дотримуватися європейських екологічних стандартів.

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