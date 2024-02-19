Чехия рассматривает введение пошлин на импорт из Украины: что это значит для сельского хозяйства

В Чехии договорились о системе депозитов на сельскохозяйственную продукцию из Украины.

Источник фото: ukranews.com

Представители политических партий Чехии, включая оппозиционные, вместе с аграрной палатой страны, заключили договоренность о возможном введении пошлин в форме депозитов, которые возвращаются, на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает Radio Prague International.

По соглашению, импортерам будут возвращаться депозиты в случае отправки зерна из Европейского Союза на рынки третьих стран. Представители аграрной палаты Чехии считают, что такой шаг может помочь решить проблему снижения конкурентоспособности чешских фермеров из-за импорта аграрной продукции из Украины.

В то же время, в материале отмечается, что Европейский Союз проведет переговоры по новой форме соглашения о вывозе украинского зерна на европейский рынок до середины 2024 года.

Аграрная палата высказала взгляд, что необходимо решить проблему, которая возникает из-за того, что зерно из Украины попадает на европейский рынок, а не в другие страны. Местные фермеры оказываются в невыгодном положении по сравнению с украинскими производителями, поскольку они не обязаны придерживаться европейских экологических стандартов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.