Единые подходы к оплате труда госслужащих планируют внедрить с 2025 года

Реформу оплаты труда государственных служащих планируют продолжить.

Кабинет министров планирует продолжить реформирование системы оплаты труда государственных служащих.

Как отмечено в Плане приоритетных действий Правительства на 2024 год, до декабря этого года Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) должно разработать и представить Кабинету министров проекты актов по продолжению реформы системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2025 году.

Согласно Плану, обеспечение внедрения единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей должно состояться в 2025 году.

Отметим, что процедура классификации должностей государственной службы в большинстве государственных органов и учреждений прошла в декабре 2023 года.

Впрочем, результаты классификации должностей госслужбы оказались противоречивыми. Так, в Северном апелляционном хозяйственном суде "Судебно-юридической газете" рассказали, что классификация должностей государственной службы, как и новая схема должностных окладов, не решили вопрос надлежащего обеспечения уровня заработной платы работников аппаратов судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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