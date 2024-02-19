Поможет ли бойкот польских товаров в ответ на блокаду границы, – пояснил министр инфраструктуры

Министр инфраструктуры призвал украинцев воздержаться от бойкота польских товаров.

Источник фото: kmu.gov.ua

Министр инфраструктуры Александр Кубраков убежден, что бойкот польских товаров со стороны украинских граждан в ответ на блокаду границы является неверным шагом. Во время телемарафона он отметил, что между Польшей и Украиной существует много общего, и такой шаг может нанести вред отношениям между странами.

"Я считаю, что в конце концов это неверная стратегия", - сказал он.

Министр напомнил о том, что в начале войны Польша и ее власти активно оказывали помощь украинским гражданам, обеспечивая их убежищем и организуя военную логистику, в частности, во время топливного кризиса. Он отметил, что украинцам нужно помнить о положительных моментах сотрудничества между странами и объединяться, а не разъединяться из-за изолированных событий.

Кубраков подчеркнул, что некоторые группы людей могут надеяться, что конфликт между странами обострится из-за таких событий, однако он призвал к сохранению спокойствия и пониманию того, что украинцы имеют больше общего с поляками, чем их разъединяет.

"Нам точно нельзя ссориться, у нас точно есть гораздо больше вещей, которые нас объединяют, чем нас разъединяют", - добавил он.

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