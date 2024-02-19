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  1. В Україні

Чи допоможе бойкот польських товарів у відповідь на блокаду кордону, – пояснив міністр інфраструктури

19:05, 19 лютого 2024
Міністр інфраструктури закликав українців утриматися від бойкоту польських товарів.
Чи допоможе бойкот польських товарів у відповідь на блокаду кордону, – пояснив міністр інфраструктури
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков переконаний, що бойкот польських товарів з боку українських громадян у відповідь на блокаду кордону є невірним кроком. Під час телемарафону він наголосив, що між Польщею та Україною існує багато спільного, і такий крок може завдати шкоди відносинам між країнами.

«Я вважаю, що врешті-решт це невірна стратегія», - сказав він.

Міністр нагадав про те, що на початку війни Польща та її влада активно надавали допомогу українським громадянам, забезпечуючи їх прихистком та організуючи військову логістику, зокрема, під час паливної кризи. Він зауважив, що українцям потрібно пам’ятати про позитивні моменти співпраці між країнами та об’єднуватися, а не роз’єднуватися через ізольовані події.

Кубраков підкреслив, що деякі групи людей можуть сподіватися, що конфлікт між країнами загостриться через такі події, проте він закликав до збереження спокою та розуміння того, що українці мають більше спільного з поляками, ніж їх роз’єднує.

«Нам точно не можна сваритися, у нас точно є набагато більше речей, які нас об’єднують, ніж нас роз’єднують», - додав він.

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