Захід був «надто оптимістичним» щодо війни в Україні у 2023 році, — адмірал НАТО Бауер

Роб Бауер зазначив, що тепер у НАТО мають бути обережними, щоб «не бути надмірно песимістичними у 2024 році».

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Захід був «занадто оптимістичний» щодо війни росії проти України у 2023 році, передає видання Financial Times.

За його словами, країни Заходу вважали, що «якщо ми дамо українцям боєприпаси і навчання, які їм потрібні, вони переможуть».

Він зазначив, що тепер треба бути обережними, щоб не бути «занадто песимістичними» у 2024 році.

«Сам факт того, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни забрали у 2022 році, просто вражає», - заявив Бауер.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що бойові дії в рамках війни росії проти України переходять у нову стадію.

Нагадаємо, рф за два роки витратила на війну в Україні понад 200 мільярдів доларів.

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