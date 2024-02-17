рф за два роки витратила на війну в Україні понад 200 мільярдів доларів, — ЗМІ

Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх і великих кораблів вмс рф та один танкер під триколором у Чорному морі.

Країна-терорист, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для операцій в Україні за два роки повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника оборони Сполучених Штатів Америки.

При цьому чиновник зазначив, що рф також втратила понад 10 мільярдів доларів через скасування або відкладення продажу зброї.

Чиновник додав, що війна коштувала країні-окупанту очікуваних 1,3 трлн доларів економічного зростання до 2026 року, і близько 315 000 російських військових були або вбиті, або поранені.

Також він нагадав, що Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх і великих кораблів вмс рф та один танкер під триколором у Чорному морі.

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