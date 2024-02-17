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ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

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рф за два роки витратила на війну в Україні понад 200 мільярдів доларів, — ЗМІ

19:54, 17 лютого 2024
Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх і великих кораблів вмс рф та один танкер під триколором у Чорному морі.
рф за два роки витратила на війну в Україні понад 200 мільярдів доларів, — ЗМІ
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Країна-терорист, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для операцій в Україні за два роки повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника оборони Сполучених Штатів Америки.

При цьому чиновник зазначив, що рф також втратила понад 10 мільярдів доларів через скасування або відкладення продажу зброї.

Чиновник додав, що війна коштувала країні-окупанту очікуваних 1,3 трлн доларів економічного зростання до 2026 року, і близько 315 000 російських військових були або вбиті, або поранені.

Також він нагадав, що Україна знищила або пошкодила щонайменше 20 середніх і великих кораблів вмс рф та один танкер під триколором у Чорному морі.

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