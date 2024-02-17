рф за два года потратила на войну в Украине более 200 миллиардов долларов, — СМИ

Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей вмс рф и один танкер под триколором в Черном море.

Страна-террорист, по всей вероятности, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание своих войск для операций в Украине за два года полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника обороны Соединенных Штатов Америки.

При этом чиновник отметил, что рф также потеряла более 10 миллиардов долларов из-за отмены или отложения продажи оружия.

Чиновник добавил, что война стоила стране-оккупанту ожидаемых 1,3 трлн долларов экономического роста к 2026 году, и около 315 000 российских военных были либо убиты, либо ранены.

Также он напомнил, что Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей вмс рф и один танкер под триколором в Черном море.

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