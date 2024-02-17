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Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

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рф за два года потратила на войну в Украине более 200 миллиардов долларов, — СМИ

19:54, 17 февраля 2024
Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей вмс рф и один танкер под триколором в Черном море.
рф за два года потратила на войну в Украине более 200 миллиардов долларов, — СМИ
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Страна-террорист, по всей вероятности, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание своих войск для операций в Украине за два года полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника обороны Соединенных Штатов Америки.

При этом чиновник отметил, что рф также потеряла более 10 миллиардов долларов из-за отмены или отложения продажи оружия.

Чиновник добавил, что война стоила стране-оккупанту ожидаемых 1,3 трлн долларов экономического роста к 2026 году, и около 315 000 российских военных были либо убиты, либо ранены.

Также он напомнил, что Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей вмс рф и один танкер под триколором в Черном море.

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