Як виплачувати компенсацію за невикористану відпустку мобілізованим працівникам: роз’яснення

Працівник подає заяву не пізніше останнього дня місяця, в якому його було увільнено від роботи у зв’язку з призовом на військову службу.

В Управлінні інспекційної діяльності у Кіровоградській області роз’яснили, як виплачувати компенсацію за невикористану відпустку мобілізованим працівникам.

Відповідно до Закону України від 22.12.2023 №3494 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, за їх бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 24 Закону України «Про відпустки»).

Відповідна заява подається працівником не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу. Компенсуються всі дні невикористаних відпусток, накопичені на дату початку служби. Зароблені дні щорічної відпустки визначають пропорційно до відпрацьованого періоду, за який працівник не відгуляв відпустку. Відпустка «на дітей» компенсується в повному обсязі.

Не компенсуються відпустки за вагітністю та пологами, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, «Чорнобильські» відпустки, додаткові відпустки учасникам бойових дій, відпустка при народженні дитини.

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