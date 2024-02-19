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  1. В Украине

Как выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск мобилизованным работникам: разъяснение

23:42, 19 февраля 2024
Работник подает заявление не позднее последнего дня месяца, в котором он был освобожден от работы в связи с призывом на военную службу.
Как выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск мобилизованным работникам: разъяснение
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В Управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области разъяснили, как выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск мобилизованным работникам.

В соответствии с Законом Украины от 22.12.2023 №3494 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов» работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу призывом во время мобилизации на особый период военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятым на военную службу по контракту, по их желанию и на основании заявления выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы (ст. 24 Закона Украины «Об отпусках»).

Соответствующее заявление подается работником не позднее последнего дня месяца, в котором работник был уволен от работы в связи с призывом на военную службу. Компенсируются все дни неиспользованных отпусков, скопленные на дату начала службы. Заработанные дни ежегодного отпуска определяют пропорционально отработанному периоду, за который работник не отгулял отпуск. Отпуск "на детей" компенсируется в полном объеме.

Не компенсируются отпуска по беременности и родам, дополнительные отпуска по учебе, творческие отпуска, «Чернобыльские» отпуска, дополнительные отпуска участникам боевых действий, отпуск при рождении ребенка.

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