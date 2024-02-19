Запад был «слишком оптимистичным» в отношении войны в Украине в 2023 году — адмирал НАТО Бауэр

Роб Бауэр отметил, что теперь в НАТО должны быть осторожными, чтобы «не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году».

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Запад был «слишком оптимистичен» в отношении войны россии против Украины в 2023 году, передает издание Financial Times.

По его словам, страны Запада считали, что «если мы дадим украинцам боеприпасы и учения, которые им нужны, они победят».

Он отметил, что теперь нужно быть осторожными, чтобы не быть «слишком пессимистическими» в 2024 году.

«Сам факт того, что Украина все еще является суверенным государством и что украинцы вернули себе 50 процентов того, что россияне забрали в 2022 году, просто поражает», - заявил Бауэр.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что боевые действия в рамках войны россии против Украины переходят в новую стадию.

Напомним, рф за два года потратила на войну в Украине более 200 миллиардов долларов.

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