Єдині підходи до оплати праці держслужбовців планують запровадити з 2025 року

Реформу оплати праці державних службовців планують продовжити.

Кабінет міністрів планує продовжити реформування системи оплати праці державних службовців.

Як зазначено у Плані пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, до грудня цього року Національне агентство з питань державної служби (НАДС) має розробити та подати Кабінету міністрів проекти актів щодо продовження реформи системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад в 2025 році.

Згідно з Планом, забезпечення впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, повинно відбутися у 2025 році.

Зазначимо, що процедура класифікації посад державної служби у більшості державних органів та установ відбулася у грудні 2023 року.

Втім, результати класифікації посад держслужби виявилися суперечливими. Так, у Північному апеляційному господарському суді «Судово-юридичній газеті» розповіли, що класифікація посад державної служби, як і нова схема посадових окладів, не вирішили питання належного рівня заробітної плати для працівників апаратів судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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