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Кабмин утвердил порядок использования 515 млн. гривен для строительства Национального военного кладбища

13:41, 23 февраля 2024
Правительство приняло ключевое решение о создании Национального военно-мемориального кладбища.
Кабмин утвердил порядок использования 515 млн. гривен для строительства Национального военного кладбища
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В пятницу, 23 февраля, Кабинет министров утвердил порядок использования 515 млн. гривен для строительства Национального военно-мемориального кладбища. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, правительство приняло ключевое решение о создании Национального военно-мемориального кладбища, а именно утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете.

Речь идет о 515 млн. гривен, которые выделили на строительство и функционирование кладбища в этом году.

«Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать честь павшим героям нашей Родины. Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память», - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что для Министерства ветеранов – это одна из главных задач на этот год.

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